Попова: комары могут переносить малярию, лихорадку чикунгунья и другие инфекции

Попова предупредила россиян о смертельных болезнях от комаров Попова: комары могут переносить малярию, лихорадку чикунгунья и другие инфекции

Москва12 июн Вести.Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предупредила граждан о серьезной угрозе, которую представляют обычные комары. По словам главы ведомства, эти насекомые способны переносить целый ряд опасных заболеваний.

В беседе с РИА Новости РИА НовостиПопова подчеркнула, что опасность не ограничивается одним конкретным видом заболевания.

Большое количество инфекций распространены в мире, которые передаются комарами. Это и малярия, и чикунгунья, и целый ряд других лихорадок. Необходимо соблюдать меры защиты от комаров заявила она

Руководитель Роспотребнадзора добавила, что любая особь комара, независимо от ее видовой принадлежности, потенциально может оказаться заразной. Именно поэтому, подчеркнула Попова, крайне важно не пренебрегать средствами индивидуальной защиты — репеллентами, москитными сетками и другой профилактикой, особенно в период активности насекомых.

Ранее компания Google сообщила, что выпустит 32 миллиона лабораторных комаров для борьбы с опасными вирусами, включая лихорадки чикунгунья, Западного Нила, Денге и Зико, а также энцефалита Сент-Луиса.