Google выпустит 32 миллиона комаров из лабораторий в США для борьбы с эпидемиями

Google выпустит 32 миллиона комаров для борьбы с опасными вирусами Google выпустит 32 миллиона комаров из лабораторий в США для борьбы с эпидемиями

Москва2 июн Вести.Выпустить в природу 32 миллиона лабораторных комаров намерена корпорация Google. Ее дочернее подразделение Alphabet уже подало заявку на это в Агентство по охране окружающей среды США, сообщает The Palm Beach Post.

Лабораторные комары, выпущенные в Калифорнии и во Флориде, должны вступить в борьбу с природными распространителями опасных вирусов, включая лихорадки чикунгунья, Западного Нила, Денге и Зико, а также энцефалита Сент-Луиса.

Самцов комаров в лаборатории заражают бактерией Wolbachia, после чего спаривают с самками в естественных условиях. Но отложенные яйца из-за бактерии оказываются нежизнеспособными, из-за чего популяция переносчиков опасных болезней резко сокращается гласит документ разработчиков проекта

Перед началом операции по выпуску зараженных бактерией Wolbachia комаров на волю будут использованы алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) и роботизированные системы по точному разделению в лаборатории комаров на самцов и самок. Самки ни в коем случае не должны выйти за пределы лабораторных корпусов.

Не все восприняли научный эксперимент восторженно.

Я бы предпочел какой-нибудь другой штат для экспериментов признался житель Флориды Брент Най

В первый год собираются выпустить 16 миллионов зараженных комаров во Флориде, на второй 16 миллионов зараженных комаров должны быть выпущены в Калифорнии. Но Брент Най не хочет видеть миллионы дополнительных комаров на своем заднем дворе. Он опасается, что в научном эксперименте что-то "может пойти не так".

Ранее Роспотребнадзор выдал рекомендации, как в России не заразиться дирофиляриозом – паразитарным заболеванием, которое переносят комары.