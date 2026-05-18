Москва18 маяВести.Во время пребывания в Демократической Республике Конго (ДРК) несколько граждан США могли контактировать с зараженными вирусом Эбола, сообщает STAT News со ссылкой на источники.
По данным издания, для некоторых американцев риски оцениваются как высокие.
По меньшей мере у одного из этих людей могли развиться симптомыговорится в материале
Американские власти готовят эвакуацию своих граждан из страны, а также связываются с медучреждениями, располагающими боксами сверхвысокого уровня изоляции, сообщает издание.
Как отметил собеседник STAT News, среди вариантов рассматривается возможность транспортировки людей на американскую военную базу в Германии, где они смогут пройти карантин и получить лечение, если диагноз подтвердится. Точное число американцев, оказавшихся под угрозой, не уточняется. Результаты тестов пока отсутствуют.
При этом власти США не комментируют ситуацию. Отвечая на вопрос о том, подвергся ли кто-то из граждан страны риску заражения и планируется ли их вывоз, представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявил, что ведомство не обсуждает и не комментирует статус отдельных граждан. Также не ответили на запросы издания в Госдепартаменте и Минздраве США.
Ранее в Африканском центре по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) заявили, что в провинции Итури в ДРК уже зафиксировано 246 предполагаемых случаев заболевания Эболой, 65 из них со смертельным исходом.