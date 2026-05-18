В посольстве РФ заявили, что случаев заражения Эболой среди россиян в Конго нет

Москва18 мая Вести.Случаев заражения лихорадкой Эбола среди находящихся в Демократической Республике Конго (ДРК) россиян не зафиксировано. Об этом сообщило посольство РФ в стране.

Дипломаты отметили в разговоре с РИА Новости, что непрерывно следят за санитарно-эпидемиологической обстановкой в республике.

Россиянам настоятельно рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, воздержаться от посещения мест массового скопления людей и соблюдать другие меры предосторожности. В посольстве также призвали соотечественников незамедлительно обращаться в диппредставительство в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью, по круглосуточному телефону экстренной связи.

Ранее сообщалось, что число жертв в результате вспышки лихорадки увеличилось до 80 человек. ВОЗ объявила распространение Эболы в ДРК чрезвычайной ситуацией международного масштаба.