Онищенко: из-за лихорадки Эбола лучше не ездить в экзотические страны

Москва18 мая Вести.Россиянам следует воздержаться от поездок в экзотические страны из-за распространения лихорадки Эбола, сообщил РИА Новости академик РАН Геннадий Онищенко.

По его словам, сейчас у россиян стали популярны экзотические направления. Но заразиться вирусом можно не только в Африке.

Пожалуйста, не делайте этого. Все равно где-нибудь можете подхватить лихорадку Эбола сказал Онищенко

Он подчеркнул, что вирус Эбола очень заразен.

Ранее сообщалось, что вспышка лихорадки Эбола в Конго унесла жизни 80 человек.