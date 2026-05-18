Москва18 маяВести.Россиянам следует воздержаться от поездок в экзотические страны из-за распространения лихорадки Эбола, сообщил РИА Новости академик РАН Геннадий Онищенко.
По его словам, сейчас у россиян стали популярны экзотические направления. Но заразиться вирусом можно не только в Африке.
Пожалуйста, не делайте этого. Все равно где-нибудь можете подхватить лихорадку Эболасказал Онищенко
Он подчеркнул, что вирус Эбола очень заразен.
Ранее сообщалось, что вспышка лихорадки Эбола в Конго унесла жизни 80 человек.