Москва14 маяВести.Россиянам в ближайшее время не стоит ездить в Индию и Аргентину. С такой рекомендацией выступил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.
По его словам, лучше путешествовать по России и не отправляться туда, где опасно. Онищенко обратил внимание на то, что россияне любят поездки туда, где "страшно" либо из-за вирусов, либо из-за военных действий.
Врач посоветовал не ездить в Аргентину и не проверять хантавирус и подобные заболевания.
Слава Богу, что в Индию не ездим особо, иначе холеру бы возили сюда самолетамиотметил врач-эпидемиолог в пресс-центре НСН
Хантавирус уже унес жизни нескольких пассажиров круизного лайнера MV Hondius, который выполнял рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде.
Ранее Онищенко сообщил, что штамм хантавируса "Андес" мутирует. Это говорит не о катастрофе, а о том, что штаммы имеют свойство приспосабливаться, менять последовательность и обходить иммунитет человека.