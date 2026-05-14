Онищенко рекомендует воздержаться от поездок в Аргентину и Индию

Москва14 мая Вести.Россиянам в ближайшее время не стоит ездить в Индию и Аргентину. С такой рекомендацией выступил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

По его словам, лучше путешествовать по России и не отправляться туда, где опасно. Онищенко обратил внимание на то, что россияне любят поездки туда, где "страшно" либо из-за вирусов, либо из-за военных действий.

Врач посоветовал не ездить в Аргентину и не проверять хантавирус и подобные заболевания.

Слава Богу, что в Индию не ездим особо, иначе холеру бы возили сюда самолетами отметил врач-эпидемиолог в пресс-центре НСН

Хантавирус уже унес жизни нескольких пассажиров круизного лайнера MV Hondius, который выполнял рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде.

Ранее Онищенко сообщил, что штамм хантавируса "Андес" мутирует. Это говорит не о катастрофе, а о том, что штаммы имеют свойство приспосабливаться, менять последовательность и обходить иммунитет человека.