Москва29 апрВести.Поездки за границу на майские праздники могут негативно повлиять на здоровье из-за резкой смены климата и часовых поясов, сообщило РИА Новости со ссылкой на академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.
Более глупого решения, чем уехать из страны на майские праздники, придумать трудно. Даже если все будет везде хорошо, сам факт резкой перемены климата и времени - это не отдых, а добровольно организованный стресссказал он
Вместо этого врач рекомендовал в праздники поехать за город, а большие путешествия отложить до лета.