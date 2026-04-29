Онищенко: смена климата при поездках за границу – стресс для организма

Онищенко призвал россиян не уезжать из страны на майские праздники Онищенко: смена климата при поездках за границу – стресс для организма

Москва29 апр Вести.Поездки за границу на майские праздники могут негативно повлиять на здоровье из-за резкой смены климата и часовых поясов, сообщило РИА Новости со ссылкой на академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.

Более глупого решения, чем уехать из страны на майские праздники, придумать трудно. Даже если все будет везде хорошо, сам факт резкой перемены климата и времени - это не отдых, а добровольно организованный стресс сказал он

Вместо этого врач рекомендовал в праздники поехать за город, а большие путешествия отложить до лета.