Москва12 мая Вести.Роспотребнадзор сообщил, что вариант вируса Андес не встречается в Европе и Азии. Он распространен преимущественно в странах Нового Света – в Южной, Центральной и Северной Америке. Об этом ведомство сообщило в мессенджере MAX.

Ранее Роспотребнадзор совместно с погранслужбой РФ усилил контроль на границе, чтобы не допустить ввоз вируса в страну. Для оценки и минимизации рисков используются АИС "Периметр".

Климатические условия России для него неприемлемы, что существенно снижает риск его появления на территории страны сказано в сообщении

Сообщается, что природным резервуаром вируса является карликовый рисовый хомяк, обитающий в Аргентине и Чили.

Вспышка хантавируса на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, была зафиксирована в мае текущего года. Из 11 заболевших три человека скончались.