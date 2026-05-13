Москва13 мая Вести.В конце мая – начале июня в Московском регионе ожидается первый вылет большого количества комаров. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на эколога Илью Рыбальченко.

Комары могут появиться везде, где есть стоячая вода: в прудах, канавах, бочках на дачных участках, лужах, затопленных подвалах рассказал эксперт

Специалист предупредил, что даже блюдце с водой, поставленное под горшок с растением, может быть мини-инкубатором для кровососущих насекомых.

Рыбальченко упомянул и возможную опасность от укусов комаров. По его словам, в редких случаях укусы могут приводить к малярии и лихорадке Западного Нила.

Ранее инфекционист Андрей Матюхин назвал регионы России, в которых обитают малярийные комары.