Инфекционист Матюхин сообщил о риске укуса малярийных комаров на Кубани

Инфекционист Матюхин назвал регионы России, где живут малярийные комары Инфекционист Матюхин сообщил о риске укуса малярийных комаров на Кубани

Москва28 апр Вести.Инфекционист Андрей Матюхин назвал регионы России, в которых обитают малярийные комары. Его комментарий приводит "Газета.Ru".

По словам Матюхина, наткнуться на опасных насекомых можно на юге страны – например, на Кубани.

Малярийные комары обитают в нескольких южных регионах России. В Краснодарском крае опасность сохраняется даже на побережье Черного моря. Республика Крым также привлекает внимание из-за активности комаров-переносчиков цитирует его издание

Также эксперт назвал Ростовскую, Волгоградскую и Астраханскую области, Ставропольский край и территорию Северного Кавказа.

Он отметил, что распространение комаров рода Aedes, переносящих лихорадки Денге и Чикунгунья, а также вирус Зика, зависит от климата. Когда среднегодовая температура повышается, насекомые перемещаются в более северные широты, включая южные регионы РФ.