Россиянам назвали страны, в которых есть риск подхватить смертельную инфекцию Россиян предупредили, в каких странах есть шанс заразиться смертельной инфекцией

Москва29 июн Вести.Россиянам следует внимательнее относиться к выбору стран для летнего отдыха, потому что в некоторых из них существует риск заражения различными смертельными инфекциями. Директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александр Лукашов сообщил ИС "Вести", что осторожность следует проявлять во время путешествий по африканским государствам к югу от пустыни Сахара, а также в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и Индии.

В списке опасных инфекций, которые могут встретиться в этих регионах, значатся малярия, желтая лихорадка и лихорадка денге, отметил эксперт.

Для тех, кто едет в Африку к югу от Сахары, обязательно сделать прививку от желтой лихорадки. В Африке в первую очередь нужно опасаться тропической малярии, потому что если это заболевание не распознать вовремя, то оно может всего за несколько дней привести к летальному исходу. В Азии мы опасаемся и малярии, … но самая большая опасность – это лихорадка денге. Она есть практически во всех тропических странах, но каждый год по-разному. Например, в этом году опасность выше во Вьетнаме и в Малайзии рассказал Лукашов

Кроме того, риск заразиться лихорадкой денге в странах Латинской Америки также высок, добавил он.

В Южной Америке риск тропических заболеваний очень высокий, особенно в Бразилии. Например, лихорадка денге – это постоянный риск. Поэтому, конечно, Южная Америка – это тоже регион, [при поездках] куда нужно внимательно готовиться и оценивать риски для каждой конкретной страны и даже местности подчеркнул специалист

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