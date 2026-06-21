Москва21 июн Вести.Симптомы лихорадки денге часто напоминают малярию, поэтому при обращении к врачу обязательно нужно сообщать о поездках в страны, где эти инфекции распространены. Об этом РИА Новости заявил академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

На фоне вспышки лихорадки денге на Шри-Ланке (с начала года зарегистрировано более 44 тыс. случаев, 28 — с летальным исходом) эпидемиолог подчеркнул, что для опытных врачей отличия есть, но проблема в том, что несколько поколений российских медиков не сталкивались с малярией. Если врач не получит информацию о недавних зарубежных поездках пациента, он может пойти по ложному диагностическому пути.

Главный способ профилактики — отсутствие в России комаров-переносчиков. Онищенко рекомендовал путешественникам использовать репелленты и носить закрытую одежду.

Лихорадка денге — вирусное заболевание, распространенное в Юго-Восточной и Южной Азии, Африке, Океании и Карибском бассейне. Передается через укусы комаров. Основные симптомы: высокая температура, сильная головная боль, тошнота, рвота, боли в спине, мышцах и суставах, а также характерная зудящая сыпь.