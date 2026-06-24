Роспотребнадзор: с начала года в РФ зафиксировано 127 случаев лихорадки денге

Роспотребнадзор сообщил о ситуации с лихорадкой денге в России Роспотребнадзор: с начала года в РФ зафиксировано 127 случаев лихорадки денге

Москва24 июн Вести.За 5 месяцев 2026 года в РФ зафиксировано 127 завозных случаев лихорадки денге, сообщил Роспотребнадзор в своем канале в MAX.

Риск распространения заболевания на территории России отсутствует, ситуацию держат под контролем, отметили в ведомстве.

В 2025 году в России было зарегистрировано 178 завозных случаев, за пять месяцев 2026 года — уже 127 говорится в сообщении

В мире с начала 2026 года зарегистрировано порядка 1,4 млн случаев лихорадки денге в 68 странах. Наиболее сложная обстановка в странах Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна.

Перед тем, как отправиться в тропические страны, путешественникам рекомендовано ознакомиться с информацией о местности, в том числе и о ситуации с инфекциями. В путешествиях Роспотребнадзор рекомендует пользоваться репеллентами, носить одежду с длинным рукавом и брюки, устанавливать москитные сетки на окна и двери, использовать фумигаторы и избегать экскурсий в болотистые районы. После возвращения – внимательно следить за своим самочувствием, при наличии симптомов – немедленно обратиться к врачу и рассказать ему о поездке.

Лихорадка денге – вирусное заболевание, переносящееся комарами. Среди основных симптомов – высокая температура, сильная головная боль, тошнота, боли в мышцах, спине и суставах и зудящая сыпь.