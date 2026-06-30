ФМБА приступает к новому этапу испытаний российской вакцины от лихорадки денге ФМБА ищет добровольцев для испытаний российской вакцины от лихорадки денге

Москва30 июн Вести.Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России объявило о начале подготовительной фазы к проведению испытаний отечественной вакцины от лихорадки денге на добровольцах. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала заместитель гендиректора по развитию Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА России Эллина Рузанова.

Она уточнила, что в настоящее время активно ведется подбор добровольцев в возрасте от 18 лет, отвечающих всем необходимым критериям для участия в программе. Исследование, предусматривающее полноценный и длительный мониторинг состояния здоровья, будет проводиться на территории московских исследовательских центров.

Представитель агентства также отметила, что вакцина создана на рекомбинантной платформе, которая считается одной из наиболее безопасных. Согласно протоколу, наблюдение за участниками исследования рассчитано примерно на один год.



По информации Рузановой, эффективность препарата была подтверждена в ходе доклинических исследований на животных.

Ранее ФМБА сообщило, что в России разработана вакцина от одной из самых распространенных и опасных тропических болезней — лихорадки денге.