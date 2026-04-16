Скворцова: ФМБА в этом году зарегистрирует вакцину от аллергии на пыльцу березы

Москва16 апр Вести.Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) уже в этом году зарегистрирует новую высокоэффективную вакцину от аллергии на пыльцу березы. Об этом сообщила в интервью ИС "Вести" руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

По ее словам, доклинические исследования показали очень высокую эффективность и безопасность этой вакцины.

В течение двух лет мы проводили первую и вторую фазу клинических исследований, потому что они привязаны к периоду пыления и не могут проводиться когда угодно. Мы должны каждый раз ждать с апреля по июнь, чтобы оценить влияние вакцины и ее эффективность. По результатам второй фазы она доказала очень высокую эффективность: 25% пациентов вообще не имеют аллергии, по остальным - снижение выраженности аллергических реакций более чем в шесть раз. В настоящее время заканчивается третья фаза исследований. Мы подведем итог после завершения процесса пыления и в этом году планируем окончательно ее зарегистрировать сообщила Вероника Скворцова

Объем российского рынка вакцин по итогам 2025 года составил около 350 миллионов долларов. Об этом 7 апреля сообщил директор департамента управленческого консультирования одной из аудиторско-консалтинговых компаний Владимир Поклад. В 2022 году количество импортных вакцин на рынке РФ составляло 40%, в 2024-м этот показатель сократился до 25%.

В настоящее время ведутся доклинические исследования персонализированных онковакцин против глиобластомы и меланомы. А 31 марта первый пациент получил отечественную вакцину от колоректального рака.