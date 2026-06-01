Москва1 июнВести.В сентябре 2026 года ожидается получение временного регистрационного удостоверения, которое позволит применять вакцину от пыльцы березы "Аллергарда". Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
По ее словам, "Аллергарда" – это уникальная рекомбинантная аллерговакцина.
Мы надеемся, что уже в сентябре у нас будет временное регистрационное удостоверение, которое позволит ее применятьсказала Скворцова
Ранее глава ФМБА заявила, что в настоящее время заканчивается третья фаза клинических исследований вакцины от пыльцы березы "Аллергарда".