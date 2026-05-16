Врач заявил о сохранении высокой активности пыльцы в Москве до начала июня

Москва16 мая Вести.Высокая активность пыльцы в Москве сохранится примерно до 5-7 июня, заявил врач-иммунолог Андрей Мыльцев в интервью ИС "Вести".

В столичном регионе фиксируется высокая активность пыльцы березы. Она сохранится в ближайшие 10 дней. Кроме того, в некоторых районах столицы по-прежнему активна пыльца ольхи, которая тоже является распространенным аллергеном.

Врач-иммунолог дал рекомендации, что делать, чтобы защититься от аллергии.

Исключить доступ пыльцы в помещение. То есть окна необходимо держать закрытыми. В обязательном порядке для тех, у кого есть аллергия на березу, орех, лещину, исключить из пищи морковь, редиску, укроп, яблоки, груши, сливы. В среднем, если не будет никаких катаклизмов, то это начало июня. То есть до пятых-седьмых чисел июня это будет продолжаться заявил Мыльцев

Ранее руководитель ФМБА Вероника Скворцова заявила, что агентство уже в этом году зарегистрирует новую высокоэффективную вакцину от аллергии на пыльцу березы.