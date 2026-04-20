Москва20 апр Вести.Полностью излечить аллергию нельзя, однако добиться длительной ремиссии от нескольких месяцев до десятилетий вполне возможно, заявил ИС "Вести" член Центрального штаба Народного фронта, доктор медицинских наук, профессор Сеченовского университета, аллерголог-иммунолог Павел Бережанский.

Он рекомендует в момент появления первых симптомов провести разницу между аллергической реакцией и острой респираторной вирусной инфекцией. Это связано с тем, что зимние вирусы еще циркулируют, в то время как весенняя пыльца уже начинает активно распространяться.

В первую очередь надо понять, аллергия это или ОРВИ. Первое правило: если любые симптомы длятся более 7-10 дней, без интоксикации, без слабости, без температуры, то в этом случае лучше обратиться к врачу и начать обследование. Чем раньше будет выставлен диагноз – аллергическая реакция, бронхиальная астма, аллергический ринит, дерматит и так далее, тем проще будет лечение и тем больше шанс на реабилитацию советует Бережанский

Он подчеркнул, что аллергия, попав в организм, становится пожизненным спутником человека.

Вылечить аллергию нельзя, потому что аллергия – это постоянное маленькое изменение и воспаление в иммунитете. А если это хоть раз случилось, образуются клетки памяти, которые на всю жизнь останутся с человеком. Но современные методы терапии позволяют аллергию вогнать в ремиссию, чтобы не было клинических проявлений. Эта ремиссия, может быть, от нескольких месяцев до десятилетий пояснил Бережанский

С каждым годом людей, страдающих аллергией, становится все больше, и современная медицина разрабатывает различные методы снятия симптомов заболевания.

Для разной степени тяжести течения аллергии у нас есть разные препараты. Если мы говорим о тяжелой степени, есть уже генно-инженерная биологическая терапия, она действует на конкретные иммунные клеточки и помогает войти в ремиссию, а если говорить о вакцине, мы ее очень ждем. Она должна в этом году появиться, сейчас проходит третью стадию испытания — это вакцина на аллерген березы. А дальше идет разработка вакцины на аллергены кошки — это будет однократный ежегодный укол, который будет спасать от всех симптомов аллергии рассказал Бережанский

Ранее руководитель ФМБА России Вероника Скворцова рассказала, что временная регистрация в РФ вакцины от аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии запланирована на второй квартал 2026 года. Она отметила, что в настоящее время завершается набор пациентов для третьей фазы клинических исследований. После сезона пыления 2026 года будет подана заявка на постоянную регистрацию этой вакцины.