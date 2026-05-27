Подготовку к летнему сезону аллергии надо начинать за 2-4 недели Врач Козырев: готовиться к летней аллергии нужно за 2-4 недели

Москва27 мая Вести.Начинать готовиться к летнему сезону аллергии нужно за 2-4 недели, сообщил ТАСС со ссылкой на ассистента кафедры поликлинической терапии ИКМ Пироговского университета Сергея Козырева.

Вот простой план: заблаговременно (за 2-4 недели до обычного для вас сезона) идите на прием к врачу. Только он может решить, нужна ли вам аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) - это практически единственный способ "приучить" иммунитет к пыльце. Самолечение здесь опасно сказал врач

Он также добавил, что важно подготовить к сезону и жилище: провести генеральную уборку, избавиться от старых ковров и пуховиков, а также поменять фильтры в кондиционере и сплит-системе.