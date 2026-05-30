Москва30 мая Вести.Средства на основе рекомбинантного интерферона альфа-2b могут снизить риск заражения ОРВИ и гриппом, рассказал ИС "Вести" Александр Мясников.

Врач отметил, что в отпуске велика вероятность заболеть, так как после работы организм "отпускает вожжи", тогда-то вирус и атаковывает. Но для того, чтобы этого не произошло, нужно заниматься физическими активностями, а также закаливаться.

Второй совет – это использовать рекомбинантный интерферон альфа-2б в виде капель или спрея, который может профилактически сработать и позволит вам провести отпуск так, как вы хотите, а не на больничной койке. Оно достаточно безобидное. Мы его рекомендуем и беременным женщинам, и детям от нуля. И помните еще, интерферон неплохо предотвращает. Не то, что вы взяли, заболели, пользуйтесь. Нет, этим надо пользоваться профилактически. Понятно, что любое средство применения должно быть проконсультировано с врачом рассказал Мясников

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ весной. В ведомстве уточнили, что в этот же период зарегистрировано более 3,8 тыс. случаев заболеваний COVID-19.