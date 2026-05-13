Врач Уланкина: при аллергии температура обычно не поднимается

Врач раскрыла способы отличить простуду от аллергии Врач Уланкина: при аллергии температура обычно не поднимается

Москва13 мая Вести.В отличие от простуды, при аллергии температура обычно не повышается. Об этом рассказала в комментарии NEWS.ru врач Ольга Уланкина.

Медик сообщила, что при ОРВИ чаще фиксируются температура и першение в горле. По ее словам, при простуде выделения из носа день ото дня меняются: изначально они прозрачные, затем густеют и становятся бело-желтыми.

Аллергия обычно проявляется иначе: температура тела не повышается, но появляется выраженный зуд в носу и глазах, многократное приступообразное чихание поделилась Уланкина

По ее словам, симптомы аллергии обычно усиливаются на улице или при контакте с аллергеном, они наблюдаются неделями, хотя симптомы простуды могут длиться пять-семь дней.

Врач добавила, что в умеренных климатических зонах эпидемический сезон длится с осени до весны, при этом после зимы растет количество случаев инфицирования риновирусами. Собеседница журналистов напомнила, что в данный период люди часто сталкиваются с переохлаждением из-за переменчивой погоды, также копится усталость и недостаток витаминов, что приводит к снижению иммунитета.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина сообщила, что аллергия в период цветения может давать право на больничный.