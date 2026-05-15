Москва15 мая Вести.Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев предложил ввести на портале "Госуслуги" систему информирования о начале цветения аллергенных растений.

Как заявил Нечаев в эфире Первого канала, в России примерно 10% людей так или иначе реагируют на пыльцу.

Спокойно даем возможность человеку на Госуслугах сделать такую отметку. Пожалуйста, меня информируйте о том, когда в нашем регионе будет пыльца. И лучше заранее, чтобы человек успел подготовиться сказал он

Уже в этом году Федеральное медико-биологическое агентство зарегистрирует новую вакцину от аллергии на пыльцу березы. По словам руководителя агентства, доклинические исследования показали очень высокую эффективность и безопасность этой вакцины. 25% пациентов вообще не имеют аллергии, по остальным - снижение выраженности аллергических реакций более чем в шесть раз. В настоящее время заканчивается третья фаза исследований.