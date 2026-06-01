Москва1 июн Вести.В настоящее время заканчивается третья фаза клинических исследований вакцины от пыльцы березы "Аллергарда". Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

По ее словам, центр славен созданием уникальных рекомбинантных генно-инженерных препаратов.

Сейчас заканчивается третья фаза клинических исследований "Аллергарды" – уникальной рекомбинантной аллерговакцины. Тоже первой в мире, которая существенно улучшает переносимость сезона пыления сказала Скворцова

Ранее сообщалось, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) уже в этом году зарегистрирует новую высокоэффективную вакцину от аллергии на пыльцу березы.