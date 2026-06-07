В России создали препарат для лечения легочной гипертензии ФМБА разработало новый препарат для лечения легочной гипертензии

Москва7 июн Вести.Федеральное медико-биологическое агентство разработало инновационный препарат для лечения легочной гипертензии у детей и взрослых, регистрация которого должна завершиться в 2026 году. Об этом сообщила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

Речь идет об орфанном препарате, предназначенном для лечения редкого заболевания.

Мы зарегистрируем "Селексипаг". Это орфанный препарат для лечения легочной гипертензии у детей и взрослых сказала Скворцова на полях ПМЭФ

По ее словам, которые приводит РИА Новости, препарат был синтезирован в Научно-исследовательском институте гигиены, профпатологии и экологии человека ФМБА России.

Производителем лекарственного средства выступает предприятие "Фармзащита".

Ранее Скворцова сообщила ИС "Вести", что уже в сентябре этого года ожидается получение временного регистрационного удостоверения, которое позволит применять отечественную вакцину от пыльцы березы "Аллергарда".