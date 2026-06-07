Москва7 июнВести.Федеральное медико-биологическое агентство разработало инновационный препарат для лечения легочной гипертензии у детей и взрослых, регистрация которого должна завершиться в 2026 году. Об этом сообщила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.
Речь идет об орфанном препарате, предназначенном для лечения редкого заболевания.
Мы зарегистрируем "Селексипаг". Это орфанный препарат для лечения легочной гипертензии у детей и взрослыхсказала Скворцова на полях ПМЭФ
По ее словам, которые приводит РИА Новости, препарат был синтезирован в Научно-исследовательском институте гигиены, профпатологии и экологии человека ФМБА России.
Производителем лекарственного средства выступает предприятие "Фармзащита".
Ранее Скворцова сообщила ИС "Вести", что уже в сентябре этого года ожидается получение временного регистрационного удостоверения, которое позволит применять отечественную вакцину от пыльцы березы "Аллергарда".