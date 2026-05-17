В РФ разработали алгоритм подбора лекарств при гипертонии на основе анализа ДНК

Москва17 мая Вести.Российские ученые разработали алгоритм подбора лекарств для лечения гипертонии на основе анализа ДНК пациента. Об этом сообщила пресс-служба Сеченовского университета, ученые которого предложили данный подход.

На основе выявленных генетических факторов, влияющих на эффективность гипотензивных препаратов, исследователи разработали алгоритм подбора лекарственной терапии и дозировки для пациентов заявили в вузе

Алгоритм предполагает проведение генетического тестирования по ключевым маркерам – CYP2C9, AGT, CYP11B2 и ACE. Только после этого теста специалисты подбирают нужное лекарство и его дозировку.

Уточняется, что ученые намерены распространить применение этого метода и на другие классы антигипертензивных препаратов.