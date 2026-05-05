В России создана база данных изменений в ДНК для диагностики заболеваний сердца

В РФ создали базу данных изменений в ДНК, характерных для заболеваний сердца В России создана база данных изменений в ДНК для диагностики заболеваний сердца

Москва5 мая Вести.Сотрудники Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России сформировали первый клинический сегмент Базы данных популяционных частот генетических вариантов населения Российской Федерации (БДПЧ). В нем собраны данные, касающиеся сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

Сегмент носит название "База данных кардиогерминальных вариантов". В нем содержится информация, полученная в результате масштабного исследования, проводившегося с 2022 по 2025 годы.

Ученые проанализировали данные более 10 тысяч пациентов с различными сердечно-сосудистыми нарушениями. Им удалось соотнести определенные генетические варианты со 130 формами заболеваний этой группы.

База данных кардиогерминальных вариантов станет первым отечественным молекулярно-генетическим инструментом для оценки патогенности обнаруживаемых генетических вариантов и выявления их связи с риском развития сердечно-сосудистых нарушений говорится в сообщении

Ранее в ФМБА также заявили о завершении разработки российской референсной последовательности генома человека GRCh38.rus на основе данных 120 тысяч жителей из 85 регионов РФ.