Клинические испытания препарата для лечения Альцгеймера начались в Москве Митькевич: клинические испытания препарата для лечения Альцгеймера начали в ИМБ

Москва14 мая Вести.Клинические испытания проходит препарат для лечения болезни Альцгеймера, разработанный Институтом молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН. Об этом сообщил замдиректора института, член-корреспондент Российской академии наук Владимир Митькевич.

Такое заявление, как указало РИА Новости, он сделал во время онлайн-заседания научного совета РАН "Науки о жизни". Оно проходит в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

Есть три основных игрока, которые считаются китами молекулярного уровня болезни Альцгеймера: это нейровоспаление, это пептид бета-амилоид … и тау-белок внутриклеточный сказал он

Ученый отметил, что спровоцировать возникновение болезни может любой из этих факторов. Он также отметил важность определения «предтечи заболевания где-то на ранних стадиях".

Надо сказать, что когда мы уже наблюдаем проявление на физиологическом уровне нарушения когнитивных функций, то, по большому счету, болезнь поздно лечить, ее можем только приостанавливать подчеркнул Митькевич

Институт, как добавил Митькевич, разрабатывает перспективное лечение посредством блокирования патогенного действия неправильных, уже модифицированных белков или пептидов на ранних стадиях.

Этот тетрапептид уже прошел доклинические испытания и перешел в первую фазу клиники, все происходит на базе РНИМУ имени Пирогова. Это такая большая комплексная работа, которая сейчас, я надеюсь, дойдет до своего финала Сказал Митькевич

Предполагается, что разработанный препарат пациенту будут вводить подкожно или интраназально.

В феврале российские ученые разработали тест-системы болезни Альцгеймера. Как сообщала первый заместитель руководителя ФМБА Татьяна Яковлева, в мире известно 200 дефектов когнитивного здоровья, но особенного внимания требует болезнь Альцгеймера. Она отметила, что при этом заболевании когнитивные изменения могут появиться спустя 20 лет после начала патологического процесса.