Москва18 апр Вести.К концу 2026 года в России может быть зарегистрирован лютеций для лечения нейроэндокринных опухолей. Об этом ИС "Вести" рассказал директор по развитию производства ООО "Фарматом" Павел Мосеев.

В классической технологии получения 177-го лютеция (177Lu) используется мишень из оксида иттербия. Мы же решили использовать для облучения металлический иттербий. Его преимущество в том, что металлический иттербий летучий, а лютеций - не летучий. Лютеций, который произведен по нашей технологии, можно использовать для синтеза любого радиофармпрепарата на основе 177Lu. До конца года мы планируем завершить регистрацию препарата лютеция оксодотреотида, который используется для лечения нейроэндокринных онкологических заболеваний сказал он

Ранее ученый Мосеев вместе с конструктором Александром Аникиным были удостоены премии президента РФ за создания атомных батареек.