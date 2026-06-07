В РФ разработали новые препараты для диагностики и лечения опухоли мозга

Российские ученые создали инновационные препараты для лечения опухоли мозга В РФ разработали новые препараты для диагностики и лечения опухоли мозга

Москва7 июн Вести.Российские ученые разработали новые препараты для диагностики и лечения глиомы – опухоли головного мозга. Об этом сообщили РИА Новости в Минобрнауки.

Междисциплинарный коллектив ученых и медиков предложил инновационные подходы к борьбе с этим заболеванием. В диагностике использовали метод позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ/КТ) с новым радиофармпрепаратом.

В диагностике наибольшую эффективность показал метод ПЭТ/КТ с использованием разрабатываемого нового радиофармпрепарата, состоящего из радиоактивных аптамеров заявили в ведомстве

При внутривенном введении аптамеры притягивались к опухоли и четко локализовывались в ней, специфически ее подсвечивая.

Для лечения вводили аптамеры, связанные с уже известными противоопухолевыми молекулами, чтобы повысить их специфическую доставку только к клеткам глиомы. Ученые нашли несколько аптамеров, которые способны повысить чувствительность опухолевых клеток к лучевой терапии и препятствуют их миграции в здоровую ткань.

Еще один отрабатываемый подход – перепрограммирование патогенных клеток с помощью коктейля GQ comby. Как заявила доктор биологических наук, профессор Российской академии наук (РАН) Галина Павлова, молекулы воздействуют на опухолевые клетки и превращают их в неопасные и неделящиеся здоровые клетки мозга.

Препараты подтвердили эффективность, проходят патентование и готовятся к доклиническим исследованиям. Исследования проводил консорциум ученых и врачей Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко и Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова.

Ранее сообщалось, что группа "Р-Фарм" подписала соглашение с индийской фармкомпанией Dr. Reddy's о выводе на российский рынок торипалимаба – инновационного препарата на основе моноклональных антител, предназначенного для лечения различных форм рака. Как ожидается, торипалимаб будет зарегистрирован в РФ в 2027 году.