Москва19 маяВести.Группа "Р-Фарм" подписала соглашение с индийской фармкомпанией Dr. Reddy's о выводе на российский рынок торипалимаба — инновационного препарата на основе моноклональных антител, предназначенного для лечения различных форм рака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу группы.
Как ожидается, в России торипалимаб будет зарегистрирован в 2027 году.
По условиям соглашения между сторонами, все стадии производства готовой лекарственной формы будут локализованы на мощностях "Р-Фарм".
Торипалимаб относится к классу моноклональных антител и применяется для лечения в том числе редких форм рака — носоглотки и пищевода.
Препарат представляет собой важную опцию при онкологических заболеваниях, где выбор лечения остается ограниченнымотметили в компании
Ранее сообщалось, что разработанный в России препарат для борьбы с раком кишечника ввели пятерым пациентам, еще 30 человек ждут своей очереди на лечение.