В России появится новый препарат для лечения редких видов рака "Р-Фарм" выведет на российский рынок противоопухолевый препарат торипалимаб

Москва19 мая Вести.Группа "Р-Фарм" подписала соглашение с индийской фармкомпанией Dr. Reddy's о выводе на российский рынок торипалимаба — инновационного препарата на основе моноклональных антител, предназначенного для лечения различных форм рака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу группы.

Как ожидается, в России торипалимаб будет зарегистрирован в 2027 году.

По условиям соглашения между сторонами, все стадии производства готовой лекарственной формы будут локализованы на мощностях "Р-Фарм".

Торипалимаб относится к классу моноклональных антител и применяется для лечения в том числе редких форм рака — носоглотки и пищевода.

Препарат представляет собой важную опцию при онкологических заболеваниях, где выбор лечения остается ограниченным отметили в компании

