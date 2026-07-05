В России разработан препарат для снижения побочных эффектов лучевой терапии РИА: в России создан препарат для снижения побочных эффектов лучевой терапии

Москва5 июл Вести.В России разработан препарат, позволяющий снизить побочные эффекты лучевой терапии при лечении онкологических заболеваний, сообщил в интервью РИА Новости главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.

По его данным, в настоящее время этот препарат проходит необходимые этапы оценки качества.

Одно из перспективных направлений связано с созданием радиопротекторного препарата, который предназначен для снижения негативного воздействия ионизирующего излучения на организм. Подобные средства особенно востребованы в лучевой терапии, где наша задача заключается не только в максимально эффективном воздействии на опухоль, но и в защите здоровых тканей сказал Каприн

Он добавил, что говорить о широком применении этого препарата преждевременно, однако данное направление является перспективным.

"Пока говорить о его широком практическом применении преждевременно, однако результаты, которые мы получаем на текущем этапе, позволяют с осторожным оптимизмом смотреть на перспективы этого направления", - заключил онколог.

Ранее сообщалось, что Минздрав намерен расширить программу неонатального скрининга, добавив в нее еще пять заболеваний.