Новорожденных в России начнут проверять еще на пять редких заболеваний

Минздрав добавит в скрининг для новорожденных 5 заболеваний Новорожденных в России начнут проверять еще на пять редких заболеваний

Москва3 июл Вести.Минздрав намерен расширить программу неонатального скрининга, добавив в нее еще пять заболеваний, заявила замминистра здравоохранения Евгения Котова, сообщает ТАСС.

Мы планируем дальше расширять (неонатальный скрининг – прим. ред.), еще запланировали включение пяти заболеваний приводит ТАСС слова Котовой

В случае выявления заболевания у ребенка во время скрининга фонд "Круг добра" займется вопросом обеспечения лекарствами, пояснила замминистра.

С 2027 года в программу обязательного селективного скрининга включат миодистрофию Дюшенна. К 2027-2028 годам в список войдут болезни Помпе, Гоше, Нимана-Пика и мукополисахаридоз.

Неонатальный скрининг проводят почти всем новорожденным в России. Процедура позволяет выявлять 38 тяжелых наследственных и врожденных заболеваний на ранних стадиях.

Газета "Ведомости" узнала, что россиянам в рамках диспансеризации начнут проводить скрининг рака легких.