Москва3 июлВести.Минздрав намерен расширить программу неонатального скрининга, добавив в нее еще пять заболеваний, заявила замминистра здравоохранения Евгения Котова, сообщает ТАСС.
Мы планируем дальше расширять (неонатальный скрининг – прим. ред.), еще запланировали включение пяти заболеванийприводит ТАСС слова Котовой
В случае выявления заболевания у ребенка во время скрининга фонд "Круг добра" займется вопросом обеспечения лекарствами, пояснила замминистра.
С 2027 года в программу обязательного селективного скрининга включат миодистрофию Дюшенна. К 2027-2028 годам в список войдут болезни Помпе, Гоше, Нимана-Пика и мукополисахаридоз.
Неонатальный скрининг проводят почти всем новорожденным в России. Процедура позволяет выявлять 38 тяжелых наследственных и врожденных заболеваний на ранних стадиях.
Газета "Ведомости" узнала, что россиянам в рамках диспансеризации начнут проводить скрининг рака легких.