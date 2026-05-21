Минздрав обновил стандарт медицинской помощи детям с ожирением В России обновлен стандарт медпомощи детям с ожирением

Москва21 мая Вести.Министерство здравоохранения России утвердило обновленный стандарт оказания медицинской помощи несовершеннолетним при ожирении. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

В перечень медицинских услуг для диагностики ожирения теперь включены первичный прием и консультация врача-диетолога. Обновился и список услуг для лечения заболевания: добавился ежедневный осмотр детским хирургом, а также два приема детского эндокринолога — первичный и повторный.

Кроме того, в стандарте появился новый раздел, посвященный хирургическим, эндоскопическим и эндоваскулярным методам лечения ожирения. В числе лапароскопических вмешательств — продольная резекция желудка, гастрошунтирование и бандажирование желудка.

Ранее руководитель Центра лечения и профилактики метаболических заболеваний и ожирения НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ Ольга Васюкова сообщила, что диагноз "ожирение" имеют каждый десятый первоклассник и каждый третий подросток в стране. Обновление стандарта направлено на повышение качества и доступности медпомощи этой категории пациентов.