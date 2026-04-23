Москва23 апр Вести.Министерство здравоохранения России утвердило новые правила проведения обязательного медицинского освидетельствования на выявление ВИЧ-инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомственный документ.

Согласно обновленным правилам, медицинская организация должна выдавать заключения о результатах такого медосвидетельствования в срок не более 10 дней со дня обращения.

Кроме того, консультировать пациентов теперь имеют право только врачи и специалисты со средним профессиональным медицинским образованием, которые имеют допуск к меддеятельности, а также повышение квалификации по вопросам консультирования людей с ВИЧ-инфекцией в объеме не менее 72 часов.

Уточняется, что новые правила вступают в силу с 1 сентября.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что каждому третьему россиянину необходимо пройти тестирование на ВИЧ. Глава Минздрава добавил, что важно увеличить охват медосвидетельствованием с целью снижения заболеваемости и предотвращения распространения инфекции.