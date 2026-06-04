Россиян с паническими атаками будут проверять на ВИЧ и сифилис

Минздрав изменил стандарт лечения панических атак Россиян с паническими атаками будут проверять на ВИЧ и сифилис

Москва4 июн Вести.Министерство здравоохранения РФ обновило стандарт лечения панических атак, теперь пациенты будут сдавать анализ на ВИЧ, гепатит, сифилис и проходить светотерапию, следует из документа ведомства, с которым ознакомилось ТАСС.

Врач может направить пациента с подозрением на паническую атаку сдать анализы на гепатиты B, C и трепонему бледную (сифилис), а также ВИЧ отмечается в сообщении

В качестве терапии останутся индивидуальные и групповые занятия, транскраниальная магнитная стимуляция и светотерапия.