Москва13 апр Вести.Панические атаки не являются психическими нарушениями, такие состояния можно контролировать противотревожными препаратами, рассказал в интервью РИА Новости врач-психиатр, доцент, заведующий отделением клинической психологии и психотерапии Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета Александр Сергиевич.

По словам медика, во время панической атаки люди испытывают страх смерти, боятся, что у них остановится сердце, а также ощущают, что их голова "сейчас лопнет". Такие ощущение оказываются вызваны так называемой вегетативной бурей после какого-либо длительного истощения.

Достаточно в зависимости от течения какими-то простыми непсихотропными препаратами стабилизировать сердечно-сосудистую систему, и все сразу восстанавливается пояснил врач

Он добавил, что всегда объясняет своим пациентам, что от панической атаки не умирают, с этим можно жить, регулируя состояние противотревожными препаратами.