4 простых действия: как быть в курсе новостей и не сойти с ума Психолог Белоусова рассказала, как читать новости и не испытывать тревогу

Москва17 апр Вести.Постоянное чтение новостей в наше время может приводить к тревоге. При этом и изолироваться от новостного потока не вариант, ведь неизвестность также вызывает панику. Как защитить себя от тревожности и при этом быть в курсе событий, рассказала ИС "Вести" Алина Белоусова, старший медицинский психолог ГБУЗ ПКБ 4 им. Ганнушкина, преподаватель ФГАОУ ВО РГГУ.

Баланс между спокойствием и осведомленностью, по словам эксперта, строится на контроле дозировки и качества информации, которую потребляет человек.

Для того, чтобы не усиливать тревогу, нужно осознанно ограничивать и управлять информацией.

Можно выделить 2-3 временных промежутка в день для просмотра новостей и ленты в социальных сетях. Например, 15 минут утром, днем и вечером. При этом отберите те источники, в которых информация доносится в комфортном для вас стиле и в виде перечисления фактов и событий, а не в их эмоциональной окраске объяснила эксперт

Также после просмотра новостей рекомендуется совершить какое-то простое физическое действие, например, поприседать или умыться холодной водой. Так, мозг переключится из режима "опасность и тревога" в режим "здесь и сейчас", где все хорошо.

Помимо этого, человеку нужно осознавать, насколько он может повлиять на ситуацию, о которой ему стало известно из интернета.

Задавайте вопрос: "Могу ли я лично повлиять на эту ситуацию за один час?". Если нет (например, курс валют или глобальные изменения в мире) — это фон. Если да (отключение света в вашем районе) — это задача. Тратьте 90% энергии на задачи и 10% на наблюдение за фоном отметила Алина Белоусова

Самое главное – не зацикливаться на плохом, а искать позитивные и радостные моменты в том, что вас окружает. Например, запах вкусного яблочного пирога, беседа с другом или игра с питомцем. Психолог подчеркивает, что в каждом дне можно найти то, на что опереться и за что сказать " спасибо".