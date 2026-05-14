ТАСС: россияне в апреле тратили на чтение новостей больше времени, чем в марте

Москва14 мая Вести.Контентная платформа "Дзен" зафиксировала в апреле увеличение среднего времени, проводимого россиянами за чтением новостей, на две минуты – до 28 минут в день, пишет ТАСС со ссылкой на статистику контентной платформы "Дзен".

По данным "Дзена", глубина просмотра материалов медиа на платформе выросла в сравнении с мартом на 10%.

Аудитория предпочитает обращаться к проверенным источникам и профессиональной журналистике в поиске актуальной информации, проводит больше времени с контентом и внимательнее изучает материалы пояснили агентству в "Дзене"



Отмечается, что такая динамика связана с изменением пользовательского поведения – россияне более осознанно взаимодействуют с информационной повесткой.

