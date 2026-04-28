"Коммерсант": скачивания VPN-приложений в России выросли в 14 раз за год

Россияне с начала года скачали VPN-приложения более 21 млн раз "Коммерсант": скачивания VPN-приложений в России выросли в 14 раз за год

Москва28 апр Вести.В марте 2026 года количество скачиваний VPN-приложений в России выросло в 14 раз по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на аналитический сервис Digital Budget. В этом месяце российские пользователи скачали VPN-сервисы из топ-5 в Google Play 9,2 миллиона раз. За период с марта 2025 по март 2026 года суммарное число установок достигло 35,7 миллиона.

Пиковыми месяцами по загрузке стали январь—март 2026 года, за первый квартал скачивания достигли 21,27 млн. В марте у трех сервисов из топ-5 рейтинга скачивания достигали 2,5 млн и более указывает издание

По данным аналитической компании Sensor Tower, к концу 2025 года активная аудитория пяти самых популярных VPN-сервисов в России выросла до 7,3 миллиона человек.

Между тем, согласно мониторингу Apple Censorship, в российском сегменте App Store к концу апреля были удалены 116 VPN-приложений. В конце марта стало известно, что более 20 таких сервисов убрали из магазина по требованию Роскомнадзора. Ранее регулятор сообщил, что в январе ограничил доступ к 439 сервисам обхода блокировок запрещенных ресурсов, а к концу 2025 года число заблокированных VPN увеличилось на 70%. В декабре 2025 года ведомство начало активнее блокировать дополнительные VPN-протоколы, включая SOCKS5, VLESS и L2TP.

При этом в Минцифры заявили, что сервисы блокируют доступ с VPN для защиты данных пользователей. Новые правила требуют от IT-компаний ограничивать доступ к своим сервисам при использовании VPN, а отказ от этого может привести к исключению из профильных реестров и "белых списков" сайтов. Как отметил в интервью "Коммерсанту" операционный директор "Рейтинга Рунета" Анатолий Денисов, эти меры снижают активность пользователей на ресурсах, внедряющих блокировки, и уже заметны по падению продаж, например, на маркетплейсах.

Партнер практики "Цифровая трансформация" Strategy Partners Сергей Кудряшов отметил в беседе с изданием, что "клиентский путь к VPN-сервису сегодня удлиняется", а ряд операторов связи прекратил оплату подписок через мобильный счет. Однако, напомнил он, полный отказ от использования VPN невозможен в силу очевидных причин.

Полностью запретить VPN как технологию невозможно по технологической причине — она остается базой безопасной коммуникации в интернете подчеркнул эксперт

По словам Кудряшова, компаниям с продуманным подходом к непрерывности процессов уже приходится учитывать ограничения связи и работы VPN в своих сценариях бизнес-непрерывности.