Москва10 апр Вести.Роскомнадзор разрешил использование в России некоторых VPN-сервисов. Об этом пишет издание "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным журналистов, речь идет о "белом списке" VPN-сервисов и proxy-серверов.

Сократить количество ложных срабатываний предлагается в первую очередь созданием "белых списков" корпоративных VPN и "легитимных" proxy-серверов. Такой список уже существует, компании вносят в него свои VPN, а ведет его Роскомнадзор говорится в публикации

Собеседники издания также рассказали, что в "белых списках" в настоящий момент находится около 75 тысяч IP-адресов.

Официальной информации от Роскомнадзора по теме не поступало.

Ранее стало известно, что государственные компании и учреждения в первом квартале 2026 года на 22,6% чаще закупали корпоративные VPN по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщалось, всего было проведено 1016 процедур.