Световой день в России увеличится почти на два часа Продолжительность светового дня к концу мая достигнет 17 часов в сутки

Москва25 апр Вести.Продолжительность светового дня к концу мая составит 17 часов 5 минут, в начале месяца день будет длиться только 15 часов 19 минут, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

В мае продолжительность дня на широте Москвы быстро растет с 15 часов 19 минут (1 мая) в начале месяца до 17 часов 5 минут (31 мая) в конце мая рассказали в планетарии

Там отметили, что полуденная высота Солнца за месяц на широте Москвы вырастет с 349 до 56 градусов над горизонтом.

Также астрономы отметили, что наблюдения за Солнцем можно проводить практически в любой бинокль или телескоп, а также невооруженным взглядом. При этом необходимо использовать специальные солнечные фильтры, чтобы защитить глаза от ожогов.