В России начался самый длинный в году световой день

Самый длинный в году день начался в России В России начался самый длинный в году световой день

Москва21 июн Вести.Самый длинный день в году начался на всей территории России в воскресенье, 21 июня.

В Московском планетарии сообщили РИА Новости, что этот день также знаменует собой летнее солнцестояние, когда ближайшая к Земле звезда достигнет своей наивысшей точки над горизонтом в 11:24 по московскому времени.

На широте Москвы продолжительность светлого времени суток составит 17 часов 33 минуты, а ночь на 22 июня станет самой короткой — 6 часов 27 минут.

После летнего солнцестояния дни начнут постепенно сокращаться, а ночи становиться длиннее. Равновесие между продолжительностью дня и ночи наступит в день осеннего равноденствия — 23 сентября.

Самый короткий день года ожидается 21 декабря, в день зимнего солнцестояния.