Москва21 июнВести.Самый длинный день в году начался на всей территории России в воскресенье, 21 июня.
В Московском планетарии сообщили РИА Новости, что этот день также знаменует собой летнее солнцестояние, когда ближайшая к Земле звезда достигнет своей наивысшей точки над горизонтом в 11:24 по московскому времени.
На широте Москвы продолжительность светлого времени суток составит 17 часов 33 минуты, а ночь на 22 июня станет самой короткой — 6 часов 27 минут.
После летнего солнцестояния дни начнут постепенно сокращаться, а ночи становиться длиннее. Равновесие между продолжительностью дня и ночи наступит в день осеннего равноденствия — 23 сентября.
Самый короткий день года ожидается 21 декабря, в день зимнего солнцестояния.