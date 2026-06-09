Стала известна продолжительность самой короткой в 2026 году ночи Московский планетарий: самая короткая ночь 2026 года продлится 6 часов 27 минут

Москва9 июн Вести.С 21 на 22 июня 2026 года жители Северного полушария, включая Москву, станут свидетелями самой короткой ночи в году.

Об этом РИА Новости сообщили в Московском планетарии, уточнив, что ее продолжительность составит 6 часов и 27 минут.

День летнего солнцестояния, когда Солнце достигает наивысшей точки над горизонтом, означает наступление астрономического лета. В этот период наблюдается самый продолжительный световой день и самая короткая ночь.

После летнего солнцестояния продолжительность дня постепенно сокращается и в декабре достигает минимальных значений.