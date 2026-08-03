Москва3 авгВести.12 августа в Москве будет частично видно солнечное затмение. Наблюдать это явление можно будет за девять минут до заката, рассказали в пресс-службе Московского планетария.
В Москве частное затмение начнется на закате. Солнце будет закрыто максимум на 1% и через девять минут скроется за горизонтцитирует заявление ТАСС
Уточняется, что условный 1% видимого диска Солнца скроется от глаз наблюдателей в 20.08 по московскому времени.
Всего солнечное затмение продлится 4,5 часа. В России полную фазу можно будет увидеть на полуострове Таймыр, а за границей – в Испании, Исландии и восточной Гренландии.