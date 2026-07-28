Облака могут помешать столичным жителям увидеть Оленью Луну В ближайшие дни жителей Московского региона ожидают дожди и грозы

Москва28 июл Вести.Редкое астрономическое явление - Оленья Луна - появится в ближайшие вечера над Московским регионом. Правда, увидеть ее жителям помешает облачная дождливая погода. Об этом рассказала главный специалист "ИА Метеоновости" Татьяна Позднякова.

В ночь на 29 июля, как раз когда можно было полюбоваться полной Луной, небо над столичным регионом закроет кучево-дождевая облачность, которая прольется дождем под раскаты грома рассказала метеоролог

Грозы будут также отмечаться в Тверской и Калужской областях. А вот жителям Пермского края повезет: с 28 июля в течение двух ночей подряд на небе будет виден спутник Земли янтарного цвета.

Оленья Луна – это июльское полнолуние, когда спутник выглядит идеально круглым и окрашен в оранжевые тона янтарного оттенка. Явление приходится на период, когда у самцов оленей начинают активно расти новые рога, отсюда и пошло название.

По прогнозу синоптиков, в среду, 29 июля, в Москве и области дождливо, температура не выше плюс 20. К пятнице, 31 июлю, в столичном регионе потеплеет до +25, осадки прекратятся.