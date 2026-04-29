Редкую голубую Луну можно будет увидеть в мае, рассказал астроном Астроном Алексеев: голубая Луна появится в небе в мае

Москва29 апр Вести.Редкое явление, которое носит название "голубая Луна", можно будет наблюдать в небе в мае, сообщило РИА Новости со ссылкой на научного сотрудника физико-астрономического отдела ГМИК имени К.Э​​​. Циолковского Александра Алексеева.

Май начнется с полнолуния первого числа. С учетом того, что в мае 31 день, а промежуток между полнолуниями составляет 29 с половиной дней, то следующее полнолуние выпадает на 31 мая. Это явление называется "голубой Луной", от английского выражения "Once in a Blue Moon", означающее крайне редкое событие. При этом Луна и 1, и 31 мая будет обычного цвета отметил он

Ученый также рассказал, что в ночь с 5 на 6 мая можно будет наблюдать максимум метеорного потока Эта-Аквариды. Еще в течение всего месяца любители астрономии смогут наблюдать, как Венера постепенно удаляется от Солнца.