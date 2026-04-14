В мае россияне смогут увидеть два полнолуния

Москва14 апр Вести.В мае 2026 года в течение одного календарного месяца жители России смогут дважды наблюдать полнолуние.

Об этом рассказал Александр Алексеев, научный сотрудник физико-астрономического отдела Государственного музея истории космонавтики (ГМИК) им. Циолковского в интервью РИА Новости.

Специалист уточнил, что Луна достигнет фазы полного диска в самом начале и в самом конце месяца — 1 и 31 мая.

По словам ученого, подобное явление считается редким и происходит лишь раз в несколько лет. Так, период между двумя одинаковыми фазами Луны с учетом движения Земли вокруг Солнца составляет около 29,5 суток. Если календарный месяц длится 31 день и первое полнолуние приходится на его начало, то спутник успевает завершить полный цикл до наступления следующего месяца.

При этом Алексеев подчеркнул, что для астрономов такие ночи не являются приоритетными для работы, потому что слишком интенсивное свечение Луны в этой фазе создает помехи для детального изучения далеких звездных объектов.

Собеседник агентства также дал рекомендации тем, кто планирует рассматривать лунную поверхность в телескоп. Он указал на то, что изучать кратеры гораздо эффективнее не в полнолуние, а в периоды частных фаз, когда отчетливо видна линия терминатора — граница между освещенной и неосвещенной частями диска. Эксперт резюмировал, что именно в этой зоне за счет игры света и тени лунный рельеф воспринимается наиболее объемно и выразительно.

Ранее NASA показало новый снимок обратной стороны Луны.