ТАСС: Луна закроет собой звезды шесть раз в течение мая

Луна закроет собой звезды шесть раз в течение мая ТАСС: Луна закроет собой звезды шесть раз в течение мая

Москва25 апр Вести.В течение мая Луна шесть раз пройдет перед звездами и звездными скоплениями, закрывая их от наблюдения. Об этом заявили в пресс-службе Московского планетария.

Как уточнили астрономы в беседе с ТАСС, первое подобное явление произойдет 4 мая – Луна перекроет звезду Антарес. Увидеть это смогут лишь жители Южной Америки и южной части Африки.

Затем спутник Земли закроет другие небесные тела. Среди них будет звезда Сигма Стрельца и рассеянное скопление Плеяды, однако часть явлений окажется недоступна для наблюдения с Земли из-за близости к Солнцу или географического положения.

18 мая с 15.43 до 19.19 мск наблюдается покрытие звезды Бета-Тельца (Эльнат) Луной, видимое в северном Мозамбике, Малави, южной Танзании, Зимбабве и др. 23 мая с 08.06 до 12.28 мск Луна покроет звезду Регул при видимости в акватории Тихого океана рассказали в пресс-службе

31 мая Луна вновь полностью закроет Антарес. Увидеть последнее затмение смогут жители Южной Америки и Австралии.

Ранее специалист Александр Алексеев рассказал, что в мае жители России смогут дважды увидеть полнолуние. По его словам, спутник достигнет фазы полного диска 1 и 31 мая.