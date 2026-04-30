В ИКИ РАН сообщили о Цветочной Луне в ночь на 2 мая

Первое майское полнолуние: в ночь на 2 мая ожидается Цветочная Луна В ИКИ РАН сообщили о Цветочной Луне в ночь на 2 мая

Москва30 апр Вести.В ночь с 1 на 2 мая ожидается первое майское полнолуние, известное как Цветочная Луна. Как сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, при ясной погоде явление будет доступно для наблюдений на всей территории России.

Название полнолуния связано с традицией североамериканских народов и отражает сезон активного цветения. Наблюдать явление проще всего сразу после заката – Луна появляется на противоположной стороне горизонта. При этом в конце весны она поднимается сравнительно невысоко, примерно на 10–20 градусов, поэтому для наблюдений важно выбрать место с открытым восточным горизонтом.

В этом году май примечателен тем, что в течение месяца произойдут сразу два полнолуния. Второе ожидается 31 мая и относится к так называемой голубой Луне. Несмотря на название, речь не идет об изменении цвета – термин используют для обозначения второго полнолуния в одном календарном месяце.

Подобная ситуация возникает из-за того, что лунный цикл составляет около 29,5 суток. В результате при 31-дневном месяце появляется возможность наблюдать два полнолуния. В предыдущий раз это происходило в августе 2023 года, а следующий аналогичный случай ожидается в декабре 2028-го – тогда второе полнолуние совпадет с новогодней ночью.

Ранее научный сотрудник физико-астрономического отдела Государственного музея истории космонавтики (ГМИК) им. Циолковского рассказал, что в мае 2026 года в течение одного календарного месяца жители России смогут дважды наблюдать полнолуние.