Голубая Луна взойдет в небе над Россией в ближайшее воскресенье

Москва30 мая Вести.В эти выходные россияне смогут наблюдать редкое астрономическое явление – второе полнолуние за месяц, которые называют Голубой Луной. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Полную фазу Луна примет в воскресенье, 31 мая. Наблюдать спутник Земли можно будет уже с вечера субботы – главное, чтобы небо было безоблачным. Следующая Голубая Луна появится на небе только в декабре 2028 года.

Два полнолуния в одном месяце случаются из-за разницы в длине календарного (30-31 день) и лунного циклов (29,53 суток). В течение нескольких лет эта разница накапливается, и в месяце появляется "дополнительная" полная Луна. Голубой ее называют не из-за цвета, а благодаря английской идиоме "Once in a blue moon", то есть "очень редко".

В прошлый раз жители России видели это явление в августе 2023 года.